Üye Girişi
Haberler

Bandırmaspor, Bodrumspor oyuncusu Aminu Umar'ı transfer etti

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Bodrumspor oyuncusu 28 yaşındaki sol kanat Aminu Umar ile 1 yıllığına anlaştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Bodrumspor oyuncusu 28 yaşındaki sol kanat Aminu Umar ile 1 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor ekibi, Bodrumspor'dan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aminu Umar'ı 1 yıllığına transfer etti.

Daha önce Wikki Tourists, Samsunspor, Ankaraspor, Rizespor ve Bodrumspor takımlarında da forma giyen Aminu Umar, 260 maçta 47 gol atarken, 47 asist yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aminu Umar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title