Bandırmaspor, Bodrumspor oyuncusu Aminu Umar'ı transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Bodrumspor oyuncusu 28 yaşındaki sol kanat Aminu Umar ile 1 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor ekibi, Bodrumspor'dan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aminu Umar'ı 1 yıllığına transfer etti.

Daha önce Wikki Tourists, Samsunspor, Ankaraspor, Rizespor ve Bodrumspor takımlarında da forma giyen Aminu Umar, 260 maçta 47 gol atarken, 47 asist yaptı. - BALIKESİR