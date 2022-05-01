- Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

BALIKESİR - Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu maç moral anlamında istediğimiz bir maçtı. 2 hafta deplasmanda oynadık kazanamadık. Kendi sahamızda da moral bulmak istiyorduk ama olmadı. Bundan sonraki 3 maçımızı en iyi şekilde oynayıp tamamen bundan sonraki hedefimize odaklanacağız. Eksik olan oyuncularımızın bu süreçte de tedavi olması, cezalarının bitmesi ve tam kadro halinde hedef maçlarımızı oynayıp elimizden geleni oynamalıyız. Bu maça gelince ilk yarı biz pozisyon yakaladık ama atamadık. Rakibimiz kazandı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Taner Taşkın: "Bayramdan evvel bayramı yaşadık"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bugün alınan diğer sonuçlardan sonra 3 puan çok önemliydi. Çok uzun yoldan geldik. Bu maçı final niteliğinde oynadık. Sürekli puan almaya mecbursun çünkü çok fazla kredin yok. Zor zamanlardan geldik. İlk devre rüzgara karşı oynadık. Aslında maç çok ortada giderken Bandırmaspor da çok istekliydi. Bayramdan evvel bayramı yaşadık. Önümüzde 3 tane maç var. Toplayabildiğimiz puanları toplayarak bu ligde varlığımızı göstermek istiyoruz" dedi.