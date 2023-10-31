Bandırmaspor - Alanya Kestelspor ZTK 3. Eleme Turu Maçı Biletleri Satışta
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Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Alanya Kestelspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Maç Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak ve bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi.
Bandırmaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Alanya Kestelspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmasında Bandırmaspor, yarın Alanya Kestelspor ile mücadele edecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Müsabakanın bilet fiyatlarının 20 TL olduğu belirtildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor