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Bandırmaspor - Alanya Kestelspor ZTK 3. Eleme Turu Maçı Biletleri Satışta

Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Alanya Kestelspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Maç Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak ve bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi.