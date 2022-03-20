Bandırmaspor'a yeni stat için başlatılan kampanyada 5 bin imzaya ulaşıldı - Haberler

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Bandırmaspor'a yeni stat için başlatılan kampanyada 5 bin imzaya ulaşıldı

AA - Ahmet Pesen - Spor
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Bandırmaspor'a yeni stat için başlatılan kampanyada 5 bin imzaya ulaşıldı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftar derneği ve bordo-beyazlı renklere gönül verenlerin başlattığı "Bandırma Stat İstiyor" imza kampanyası devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftar derneği ve bordo-beyazlı renklere gönül verenlerin başlattığı "Bandırma Stat İstiyor" imza kampanyası devam ediyor.

Kulüp başkanı Onur Göçmez, Eski Bandırma İskelesi'ndeki "Bordo" alışveriş mağazası önündeki stantta imza vererek, Bandırmaspor ve Bandırma Taraftarlar Derneğinin öncülük ettiği kampanya hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bandırmalıların şehirlerine ve şehirlerinin markası Bandırmaspor'a daha fazla sahip çıkmasını istediklerini belirten Göçmez, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 5 bin imza toplandı ve kampanya sürekli büyüyor. Bandırmaspor, çok köklü bir camia olmasına rağmen ne yazık ki bunun karşılığını alamıyor. Bandırmaspor Kulübü bir anonim şirket değil, bir dernektir. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarının takdir edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Halen maçlarımızı oynadığımız stat, bizim için dezavantaj oluşturuyor. Stadımızda bu sezon 3-4 maçımızda problemler yaşadık. Bandırmaspor, birçok kulübe göre maliyeti düşük bir kadroyla modern futbol oynayarak büyük başarılar elde ediyor. Böylece de şehir takımlarının başarısını ve gücünü gösteriyor. Bandırma'ya yeni stat yapılmasını ve bu imza kampanyamızın tüm Türkiye'de desteklenmesini istiyoruz."

Bandırmaspor'a yeni stat için başlatılan kampanyada 5 bin imzaya ulaşıldı

AA / Ahmet Pesen - Spor

Bandırmaspor, alışveriş, Spor Toto, Spor, Haberler

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