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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Bandırmaspor Taraftarlarıyla Görüş Alışverişinde Bulundu

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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bandırmaspor taraftarlarıyla sezonun huzur ve güven içinde geçmesi için bir araya geldi. Toplantıda, müsabaka güvenliği ve taraftar ilişkileri konuşuldu.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bandırmaspor taraftarlarıyla bir araya gelerek sezonun huzur ve güven içinde geçmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Bandırmaspor taraftarı ile tanışma ve kaynaşma buluşması adı altında 2024-2025 futbol sezonu ile ilgili olarak genel bir değerlendirme toplantısı yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş'ın ev sahipliğindeki toplantıya Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Rıdvan Dal, Bandırma İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Bağcı, Bandırmaspor Yöneticisi Özel Aydın, Bandırmaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Anıl Başoğlu ve tribün liderleri Özgün Eren ile Emre Can Ünlüer katıldı.

Toplantıda İçişleri Bakanlığı ve TFF tarafından alınan karar gereğince İl Emniyet Müdür Yardımcısı Rıdvan Dal'ın, Bandırmaspor'dan sorumlu müsabaka güvenlik amiri olarak belirlendiği açıklandı. Rıdvan Dal, içerde ve dışarda oynanacak tüm müsabakalarda Bandırmaspor'dan sorumlu olacak.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, toplantıda genel işleyişle ilgili bilgi verdikten sonra Bandırmaspor'a başarılar diledi. Demirdaş, hem taraftar hem de yöneticileri ile sezon boyunca diyalog halinde olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Toplantıda maçların sorunsuzca geçmesi adına konuşuldu.

Toplantının ikinci bölümünde 14.09.2024 Cuma günü, saat 16.00'da oynanacak Amedspor müsabakasının huzur ve güven içinde geçmesi için fikir alışverişlerinde bulunuldu. Tribün liderleri Özgün Eren ile Emre Can Ünlüer ve Bandırmaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Anıl Başoğlu ligdeki tüm takım taraftarlarının olduğu gibi Amedspor taraftarının da aynı misafirperverlikle karşılanacağını belirttiler. İyi niyet temennileriyle toplantı organizasyonu sonlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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