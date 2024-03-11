Bandırma Galatasaray Futbol Okulu Öğrencileri Seçmelere Davet Edildi

Bandırma Galatasaray Futbol Okulu'nun iki öğrencisi, Galatasaray Futbol Akademileri tarafından seçmelere davet edildi.

Bandırma Galatasaray Futbol Okulu'nun minik yeteneklerinden 8 yaşındaki Ardun Güreşçioğlu ve 12 yaşındaki Yavuz Selim Zorlar, Galatasaray Futbol Akademileri tarafından izlenmeye alındı. Ardun Güreşçioğlu ve Yavuz Selim Zorlar, 16-17 Mart tarihlerinde Florya'da düzenlenecek olan organizasyona davet edildi.

Güreşçioğlu ve Zorlar'ın gösterdikleri başarıyı ödüllendirmek adına Bandırma Galatasaray Futbol Okulu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bandırma Galatasaray Futbol Okulu Sorumlusu Hakan Yücel, "Bandırma'nın yetenekli futbolcuları, İstanbul'da büyük bir fırsat yakaladı. Galatasaray Anadolu Yakası Merkez Futbol Okulu'nda gerçekleştirilen seçmelerde, 2016 yaş grubundan Ardun Güreşçioğlu ve 2012 yaş grubundan Yavuz Selim Zorlar, antrenör ve scoutlar gözetiminde performanslarını sergiledi. Futbol Akademisi hocalarının dikkatini çektiler ve Bandırma'nın genç yetenekleri Florya'ya davet edilerek İstanbul'da gelişim çalışmalarına dahil edildiler" dedi.

Ardun Güreşçioğlu ve Yavuz Selim Zorlar, ileride Galatasaray'da oynamayı hedeflediklerini dile getirirdiler. Minik futbolcuların ebeveynleri ise ise her zaman çocuklarının yanlarında duracaklarını ve destek olacaklarını belirttiler. - BALIKESİR