Bandırma'dan Spor Toto 1. Lig play-off maçına gidecekler için otobüs seferberliği - Haberler

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Bandırma'dan Spor Toto 1. Lig play-off maçına gidecekler için otobüs seferberliği

AA - Ahmet Pesen - Spor
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Bandırma'dan Spor Toto 1. Lig play-off maçına gidecekler için otobüs seferberliği

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde yarın İstanbulspor ile karşılaşacak Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarlarını otobüslerle maçın oynanacağı Kocaeli'ye götüreceklerini söyledi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde yarın İstanbulspor ile karşılaşacak Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarlarını otobüslerle maçın oynanacağı Kocaeli'ye götüreceklerini söyledi.

Tolga Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bandırmaspor'un İstanbulspor ile oynayacağı maça çok sayıda sporseverin geleceğini söyledi.

Bandırma'da herkesin kulübe destek olduğunu vurgulayan Tosun, şöyle konuştu:

"Bugün Bandırmaspor'a herkes destek oluyor. Sanayicisi, esnafı, çocuğu, yaşlısı, işçisi, öğrencisi kendi bütçesiyle, katkısıyla destek oluyor. Eyüpspor maçında hemşehrilerimiz Bandırma 17 Eylül Stadı'nı adeta şölen alanına çevirdiler. Şehir adeta kenetlendi. Çevremizdeki ilçelerden de otobüsle bizi desteklemeye seyirci geliyor. Maça gitmek isteyenlere, belediyemiz personeline dahi araç sağladık. Bandırma'dan maça gitmek isteyen hiç kimseyi geride bırakmayacağız. Otobüslerle taraftarımız Kocaeli'ye götüreceğiz. Herkesi oraya götürmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Etmeye de devam ediyoruz."

AA / Ahmet Pesen - Spor

İstanbulspor Tolga Tosun Spor Toto Play Off Spor Haberler

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