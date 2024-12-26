Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
"Karakolda beni dövdüler, yere düşüp nefessiz kaldım"
Narin Güran davasında Ramazan Atasoy'dan çelişkili ifadeler
Narin Güran davasındaki kilit isimden çelişkili ifadeler
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak
Piyasaların merakla beklediği karar bugün açıklanıyor
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar

Bandırma'da Yıldız Futsal Müsabakaları Devam Ediyor

Bandırma'da Yıldız Futsal Müsabakaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen okul sporları kapsamındaki yıldız futsal müsabakaları, 17 okulun katılımıyla coşkuyla devam ediyor. Erkekler kategorisinde grup birincileri belirlendi, kızlar kategorisinde ise mücadeleler sürüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, okul sporları kapsamında düzenlenen yıldız futsal müsabakaları büyük bir coşkuyla devam ediyor. 10 Aralık'ta başlayan organizasyonda, erkekler kategorisindeki maçlar 23 Aralık'ta sona ererken, kızlar kategorisindeki mücadeleler ise 27 Aralık'ta tamamlanacak. Turnuvaya toplam 17 okul katıldı ve kazanan takımlar Bandırma'yı il genelindeki play-off müsabakalarında temsil edecek.

Yıldız kızlar kategorisi 11 Aralık'ta start alırken, grup maçları 25 ve 27 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla son bulacak. Grup birincilerinin belirlenmesinin ardından Bandırma'yı temsil edecek takımlar netleşecek.

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Bandırma İlçe Spor Koordinatörü Baybars Özateş, organizasyona katılan tüm takımları tebrik ederek, "Bu tür turnuvalar, öğrencilerimizin hem fiziksel gelişimlerine hem de sosyal becerilerine katkı sağlıyor. Sporun birleştirici gücünü bu sahalarda bir kez daha gördük," dedi.

Özateş, erkekler kategorisindeki grup birincilerini de açıkladı. "Ortaokullar arası yıldız futsal müsabakaları, kız ve erkek olmak üzere toplam 17 okulun katılımıyla 4 grup halinde gerçekleşti. Erkekler kategorisinde grup birincileri belirlendi. N Grubu'ndan Yamaner Ortaokulu, M Grubu'ndan Gönen Işıl İpek Ortaokulu, P Grubu'ndan Birey Ortaokulu ve R Grubu'ndan Fatih Ortaokulu birinci olarak Bandırma ilçesini il genelinde temsil etme hakkı kazandı."

Yıldız kızlar kategorisindeki sürecin devam ettiğini belirten Özateş, "11 Aralık'ta başlayan müsabakalar, 27 Aralık'taki final maçlarıyla tamamlanacak. Şu anda kız gruplarında birincilik mücadelesi sürüyor. Bu maçların ardından grup birincileri netleşecek," dedi.

Turnuvanın Bandırma ve çevre ilçelerde okul sporlarına olan ilgiyi artırdığına dikkat çeken Özateş, "Bu tür organizasyonlar, öğrencilere sportif becerilerin yanı sıra takım ruhu, dostluk ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırıyor. Gençlerimizin bu tür platformlarda yeteneklerini sergilemeleri bizleri çok mutlu ediyor," diyerek konuşmasını tamamladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bir hafta önce ölen genç fenomenin mezarı açıldı
img

Rafa'dan Beşiktaş'ı şoke eden talep
img

Netanyahu talimatı verdi! Her şey tek tek sergilendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
İsrail, Hizbullah'tan ele geçirdiği ekipman ve mühimmatları sergiledi
Netanyahu talimatı verdi! Her şey tek tek sergilendi
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti! ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor? 27 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü kim? MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI! Faiz indirimi döviz kurlarını nasıl etkiler? Faiz indirimi olacak mı? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU | 26 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat, Dilan, Sabahat, Ali Hüda, Nurettin kaç puan aldı? 26 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Yılın son faiz kararında Merkez Bankası faiz indirimi yapar mı? Aralık ayı faiz kararı enflasyonu nasıl etkiler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.