Banaz Köyü Şampiyonu: Şampiyon Köyler Futbol Turnuvası

Bolu'da ikincisi düzenlenen Şampiyon Köyler futbol turnuvasının şampiyonu Banaz Köyü oldu. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği final karşılaşmasında Banaz Köyü, Alıçören Köyü'nü 1-0 yenerek, kupayı aldı.

Bolu Muhtarlar Derneği ve Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) organizasyonunda düzenlenen Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası tamamlandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva maçlarındaki mücadele ve heyecan profesyonel ligleri aratmadı. Maç saatlerinde Karaçayır bölgesine akın ederek takımlarını destekleyen seyircilerin sayısı ise profesyonel liglerde mücadele eden kimi takımlardan daha fazla olduğu belirtildi. Turnuvanın final maçında Banaz köyü ile Alıçören köyü karşı karşıya geldi. Final maçında, tribünde yer bulamayan seyircilerin bazıları, tellere ve ağaçlara çıkarak maçları izledi.

Final maçında karşılaşmayı 1-0 kazanan Banaz Köyü şampiyon olurken, Alıçören Köyü 2'nci, Örencik Köyü 3'üncü oldu. Tekkedere Köyü'nün 4'üncü olduğu Şampiyon Köyler Futbol turnuvasında ödülleri karşılaşmayı izleyen siyasiler ve il protokolü verdi.

Şampiyon Banaz Köyü futbol takımı maç sonunda büyük sevinç yaşarken, şampiyonluğu meşalelerle doyasıya kutladılar. - BOLU