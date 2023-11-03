Ballon d'Or Ödülleri İçin Groupe Amaury ile Anlaşma Yapıldı

UEFA, France Football ve L'Equipe'in sahibi Groupe Amaury ile Ballon d'Or'un (Altın Top) ortak düzenlenmesi için anlaşma yapıldığını duyurdu. Ballon d'Or ödüllerine iki yeni kategori eklenecek ve yılın en iyi erkek ve kadın teknik direktörleri de ödüllendirilecek.

UEFA, France Football ve L'Equipe'in sahibi Groupe Amaury ile Ballon d'Or'un (Altın Top) ortak düzenlenmesi için anlaşma yapıldığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA ve medya şirketleri France Football ve L'Equipe'in sahibi Groupe Amaury, 2024'ten itibaren Ballon d'Or'u birlikte düzenlemek üzere bir ortaklık yaptı." denildi.

Ballon d'Or ödüllerine iki yeni kategorinin daha ekleneceği açıklandı.

Ballon d'Or ödüllerinde yılın en iyi erkek ve kadın teknik direktörü kategorilerinin de yer alacağı duyuruldu.

2024 Ballon d'Or'da yer alacak ödül kategorileri şunlar:

Ballon d'Or (Yılın en iyi erkek ve kadın futbolcusu)

Yılın en iyi erkek teknik direktörü

Yılın en iyi kadın teknik direktörü

21 yaş altı en iyi oyuncuya verilen Kopa ödülü

Yılın en iyi kalecisine verilen Yashin ödülü

Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülü

Erkeklerde sezonun kulübü

Kadınlarda sezonun kulübü ödülü

Socrates ödülü (insani yardım)