Balkani, UEFA Konferans Ligi'nde Floriana'yı 4-2 Yendi
Kosova temsilcisi Balkani, UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme turunda Malta ekibi Floriana'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Rövanş maçı öncesi avantajı elde eden Balkani, bir sonraki tura ilerlemek için umutlandı.
UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu ilk maçları bugün oynanan Balkani -Floriana maçıyla başladı. Kosova temsilcisi Balkani, Malta ekibi Floriana'yı 4-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu ilk maçları yarın oynanacak 6 karşılaşma ile devam edecek. Mücadelelerin rövanş maçları ise 29 Temmuz Salı ve 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor