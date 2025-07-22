Balkani, UEFA Konferans Ligi'nde Floriana'yı 4-2 Yendi

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Kosova temsilcisi Balkani, UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme turunda Malta ekibi Floriana'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Rövanş maçı öncesi avantajı elde eden Balkani, bir sonraki tura ilerlemek için umutlandı.

UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu ilk maçları bugün oynanan Balkani -Floriana maçıyla başladı. Kosova temsilcisi Balkani, Malta ekibi Floriana'yı 4-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu ilk maçları yarın oynanacak 6 karşılaşma ile devam edecek. Mücadelelerin rövanş maçları ise 29 Temmuz Salı ve 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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