Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda 4 milli sporcu yarıştı.
Şampiyonada, erkeklerde Onur Aras ikinci, Mahsum Değer üçüncü, kadınlar kategorisinde ise Bahar Atalay ikinci Sabriye Güzelyurt da üçüncü sırayı aldı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor