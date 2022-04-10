Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya - Haberler

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Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya

Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda 4 milli sporcu yarıştı.

Şampiyonada, erkeklerde Onur Aras ikinci, Mahsum Değer üçüncü, kadınlar kategorisinde ise Bahar Atalay ikinci Sabriye Güzelyurt da üçüncü sırayı aldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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