Balkan Voleybol Birliği'nin değerlendirme toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Balkan Voleybol Birliği'nin (BVA) değerlendirme toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre BVA'nın da başkanlığını yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Balkan Voleybol Birliği Genel Sekreteri Nilüfer Başak Shimonsky'nin yönetiminde yapılan toplantıya CEV Başkanı Aleksandar Boricic, CEV Asbaşkanı Renato Arena ve Balkan ülkelerinin voleybol federasyonu yetkilileri katıldı.

Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun geçmiş dönemlerine ilişkin bir sunum yaparken Nilüfer Başak Shimonsky de "Erasmus+" projesi hakkında bilgiler verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Üstündağ, "Voleybolun gelişmesi için sizlerle birlikte ortak hareket ederek çalışmayı arzu ediyoruz. Paydaşlarımızın sunacağı ve belirteceği önerilere büyük önem veriyoruz. Biz hem ülkemizde hem de Balkanlarda voleybolu daha iyi noktalara getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

CEV Başkanı Aleksandar Boricic ise, "Yeni başlangıçlara adım atmış bulunmaktayız. Voleybol için hep birlikte iletişim içinde olmamız oldukça önemli." değerlendirmesini yaptı.

Toplantı, Balkan Voleybol Birliği'ne katkı sağlanması ve geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.