Balkan U18 Atletizm Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu organizesinde Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi iş birliğinde 18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası Sivas'ta başladı.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahası'ndaki şampiyonaya 15 ülkeden 310 sporcu katıldı.

Günün ilk yarışlarında çekiç atmada kadınlarda Yunanistan'dan Valentina Drakopoulou 1'inci, Sırbistan'dan Mina Amidzic 2'nci, Romanya'dan Alexandna İacob 3. olurken, erkekler çekiç atmada ise Slovenya'dan Andraz Rajher 1'inci, Yunanistan'dan Nikolaos Sidirenios 2'nci, Ukranya'dan Artem Cherkashyn 3. oldu.

Yarışmalar gün boyu devam edecek.