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Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Alperen Karahan gümüş madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Alperen Karahan gümüş madalya kazandı

Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın birinci gününde Eskişehirli rekortmen milli gülleci Alperen Karahan, 20,20 metre mesafeye gülle atarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın birinci gününde Eskişehirli rekortmen milli gülleci Alperen Karahan, 20,20 metre mesafeye gülle atarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Romanya'nın Craiova kentinde organize edilen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın birinci gününde Türkiye Atletizm Milli Takımı; 2 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Eskişehirli rekortmen gülleci Alperen Karahan ise ilk günde 20,20 metre mesafeyle gülle atan Karahan, gümüş madalyaya layık görüldü.

"Türk spor tarihine yazmak istediğim daha çok derece var"

Sezon başından beri hedefinde 9-18 Ağustos tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları olduğunu ifade eden Karahan, "Türk spor tarihine yazmak istediğim daha çok derece var ve 21,10 metre olan olimpiyat barajını geçmek için elimden geleni yapacağım" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Türkiye Romanya Spor Haberler

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