Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Şampiyonaları Başlıyor

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist ve Motokros Şampiyonaları yarın başlayacak.

Yunanistan ve Sırbistan'da 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonlara Türkiye'den 19 sporcu katılacak.

Yunanistan'ın Serez pistinde yapılacak BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda yarın birinci, 1 Haziran Pazar günü ise ikinci etap yarışları gerçekleştirilecek. Organizasyonda Yunus Erçelik, Şahin Karadayıoğlu, Abdullah Köken, Harun Akgün, Altuğ İnan, Murat Serkan Kantarcı, Fatih Şahin, Ömer Faruk Ataç, Cafer Çömlek, Can Başar, Murathan Yiğit Yıldız, Mert Nadir, Aras Özkılıç, Yağız Alp Coşkun, Demir Özmen, Oğuz Taşhan ve Tolga Uprak; SBK, SSP, SS300, F600 ve F1000 sınıflarında mücadele edecek.

Sırbistan'ın Cacak şehrindeki MX parkurunda düzenlenecek BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışlarında ise 50cc sınıfında Ömer Kudu, 85cc sınıfında da Uluç Taşöz yer alacak.