Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Şampiyonaları Başlıyor

Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Şampiyonaları Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan ve Sırbistan, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde BMU Avrupa Pist ve Motokros Şampiyonaları'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'den 19 sporcu, farklı sınıflarda mücadele edecek.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist ve Motokros Şampiyonaları yarın başlayacak.

Yunanistan ve Sırbistan'da 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonlara Türkiye'den 19 sporcu katılacak.

Yunanistan'ın Serez pistinde yapılacak BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda yarın birinci, 1 Haziran Pazar günü ise ikinci etap yarışları gerçekleştirilecek. Organizasyonda Yunus Erçelik, Şahin Karadayıoğlu, Abdullah Köken, Harun Akgün, Altuğ İnan, Murat Serkan Kantarcı, Fatih Şahin, Ömer Faruk Ataç, Cafer Çömlek, Can Başar, Murathan Yiğit Yıldız, Mert Nadir, Aras Özkılıç, Yağız Alp Coşkun, Demir Özmen, Oğuz Taşhan ve Tolga Uprak; SBK, SSP, SS300, F600 ve F1000 sınıflarında mücadele edecek.

Sırbistan'ın Cacak şehrindeki MX parkurunda düzenlenecek BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışlarında ise 50cc sınıfında Ömer Kudu, 85cc sınıfında da Uluç Taşöz yer alacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Papara soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Bodrum'da ayağına ağırlık bağlayarak denize atlayan adam hayatını kaybetti

Ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.