Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Devam Ediyor

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Şampiyonanın ikinci ve son gününde sporcular yıldız erkekler dört tek, yıldız kadınlar dört çifte, genç kadınlar sekiz tek, yıldız erkekler iki tek, genç erkekler dört çifte, genç kadınlar iki tek, genç kadınlar tek çifte, genç kadınlar iki çifte, yıldız erkekler dört çifte ve genç erkekler sekiz tek kategorilerinde yarışacak.

Şampiyonaya 8 ülkeden 300 sporcu katılıyor.

Türkiye Kürek Milli Takımı ise bugün 11 ekiple madalya mücadelesi verecek.