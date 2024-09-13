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Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Başlıyor

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Balkan Kürek Şampiyonası, 8 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla yarın Edirne'de başlayacak. Şampiyona öncesi düzenleme komitesi başkanı Nesim İba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Balkan Kürek Şampiyonası, 8 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla yarın Edirne'de başlayacak.

Balkan Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba, 14-15 Eylül'de Meriç Nehri'ndeki parkurda düzenlenecek organizasyon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İba, geçen hafta gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın ardından Türkiye'nin büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Sporcuların Edirne'ye geldiklerini belirten İba, parkurda son hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

Balkan ülkelerinden sporcuların katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirileceğini anlatan İba, şunları kaydetti:

"Esas sınavımızı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda verdik. Artık ne yapacağımızı ve nasıl ilerleyeceğimizi biliyoruz. Şampiyonada 8 ülkeden 300'e yakın sporcu ter dökecek. Balkan ülkeleri Edirne'ye çok yakın, hepsi bizim komşumuz. Gençlerin katılacağı bir yarış olduğu için aile katılımı da yüksek. Hafta sonu komşularımızı Edirne sokaklarında daha çok göreceğiz. Yurt dışından gelenler şehre çok ciddi ekonomik katkı sağlıyor."

Kürek sporunun kente ayrı bir heyecan kattığını ve sporseverlerin yarışlara ilgi gösterdiğini vurgulayan İba, Meriç Nehri'nde dünya şampiyonası düzenlemesi için de girişimlere başlandığını belirtti.

Türkiye'nin dünya standartlarında bir parkura sahip olduğunu aktaran İba, "Federasyon başkanımızın bu işle ilgili ciddi bir heyecanı var. Hemen olacak bir iş değil, birtakım aşamaları var. Ama hedefimizde dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmak var. Meriç parkuru dünya çapında bilinen bir parkur, Balkan Şampiyonası'nda da çokça etkileşim olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor

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