Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Başladı

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları başladı.

Şampiyonada ilk gün sporcular genç kadınlar dört tek, yıldız erkekler tek çifte, yıldız erkekler iki çifte, genç erkekler dört tek, genç kadınlar dört çifte, genç erkekler iki tek, genç erkekler tek çifte, genç erkekler iki çifte, yıldız kadınlar tek çifte, yıldız kadınlar iki çifte ve yıldız erkekler sekiz tek kategorilerinde mücadele ediyor.

Yarın sona erecek şampiyonada 8 ülkeden 300 sporcu yarışacak.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan Kürek Şampiyonası'nın gençler ve yıldızlar yaş gurubunda en önemli yarış olduğunu söyledi.

Romanya, Yunanistan ve Türkiye'nin bu kategorilerde çok güçlü olduğunu belirten Ertürk, "Kıyasıya yarışlar olacak. Küçük yaş grupları olduğu için kariyerleri daha çok yeni o nedenle çok kestirilemiyor yarışlar ama biz 2 yıldır Balkan kupasını kazanıyoruz, bu yıl da iddialıyız. Kendi taraftarımızın önünde en çok birinciliği alarak kupayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.