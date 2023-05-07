Yunanistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Yunanistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkeklerde grekoromen stilde mücadele eden milli güreşçilerden 110 kiloda Yusuf Bakır altın, 55 kiloda Melih Yeğin ve 92 kiloda Alihan Bereket gümüş, 71 kiloda İsmail Bereket ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 65 kiloda mücadele eden Özlem Sarıaslan ise gümüş madalya elde etti.