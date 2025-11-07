Haberler

Balkan Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye 12 Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Balkan Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türk sporcular, toplamda 12 altın, 12 gümüş ve 13 bronz madalya kazandı. Kadın takım 137.650 puanla zirveye çıkarken, erkek takım 209.425 puanla ikinci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen organizasyona, gençler, yıldızlar ve küçükler yaş grubundaki sporcular katıldı.

Milli cimnastikçiler, kadınlarda 15 madalya (7 altın, 5 gümüş, 3 bronz), erkeklerde de 22 madalya (5 altın, 7 gümüş, 10 bronz) elde etti.

Duru Lal Yılmaz, Derin Çipa, Defne Uslu, Gülcenaz Gülen, Danefa Güney, Ayşe Duru Ayaztuna, Elif Bade Kepezkaya, Derin Ülgün, Armin Hüyüktepe'den oluşan Türkiye'nin kadın takımı, 137.650 puanla ülke sıralamasında zirvede yar aldı.

Mustafa Yiğit Dur, Gökalp Cemal Yiğit, Zafer Çınar Yıldırım, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Yiğit Emre Gök, Bahadır Çimen, Ahmet Baki Karadayı, Kaan Göktekin ve Poyraz Efe Bulut'tan Türkiye'nin erkek takımı ise 209.425 puanla ülke sıralamasında 2. oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
