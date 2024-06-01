Üye Girişi
Haberler

Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası İstanbul'da Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü Spor Salonu'nda düzenlenen 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası başladı. 12 ülkeden 1657 sporcu katılıyor.

28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası İstanbul Beylikdüzü Spor Salonunda başladı.

Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na 12 ülkeden 1657 sporcu katıldı. Türkiye Karate Milli takımı turnuvada 356 sporcusu ile ter dökecek. Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, "Balkan şampiyonaları bizim için çok önemli. Sporumuzun geleceği bu yavrularımız bütün yıl boyunca ülkesini temsil etmeyi, milli heyecanı yaşamayı ve yaşatmayı yani Balkan Şampiyonasını bekliyor. Ben de sizin bu arzunuzu bildiğim için Balkan şampiyonasını ülkemize aldım. Her sene iki sporcunun katıldığı maça 6 sporcuyla katıldık. 'Balkan şampiyonası Türkiye'yi kabul etmiyor diyen yalancılara, Balkan şampiyonasını Türkiye'ye vermeyin' diyen çaresizlere en güzel cevabı verdik. Şimdi sıra sizde, siz de burada yapacağınız mücadeleyle, alacağınız altın madalyalarla, kazanacağınız kupalarla sizlerde üzerinize düşen görevi yapmış olacaksınız" dedi.

Türkiye'nin karatedeki başarısına dikkati çeken Uğuz, "Sporunuza sahip çıkın, sporunuzu bırakmayın. Her zaman söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz; hem okul hem spor bir arada ve başarıyla devam eder. 2011 doğumlu sporcularımızın lise giriş sınavlarını kaçırmaması için programı değiştirttik, her zaman destek olmaya devam edeceğiz ki sizler de geçtiğimiz günlerde 51 ülke arasında Avrupa şampiyonu olan abileriniz ve ablalarınız yani Büyükler Milli Takımımız gibi şampiyon olun, bizleri gururlandırmaya devam edin. Sizleri çok seviyorum, hepinize başarılar diliyorum. Sarı madalyaları bekliyorum" şeklinde konuştu.

Balkan Karate Federasyonu Başkanı Davor Cipek, "Şu ana kadar gördüğüm en kalabalık ve coşkulu Balkan şampiyonalarından biri burası. Burada olmaktan oldukça mutluyum. Tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dilerim" dedi.

Şampiyona pazar günü müsabakaların bitimi ile son bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Beylikdüzü İstanbul Spor Turnuva Spor Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Bakmadan Geçme

1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 1 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü? Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu! 1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Haziran tarihi hangi burç olur? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 1 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 1 Haziran dün gece deprem mi oldu? LGS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? LGS sınavı kaç dakika, kaç saat sürecek? İşte 2024 LGS detayları!
1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title