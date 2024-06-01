Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası İstanbul'da Başladı

28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası İstanbul Beylikdüzü Spor Salonunda başladı.

Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na 12 ülkeden 1657 sporcu katıldı. Türkiye Karate Milli takımı turnuvada 356 sporcusu ile ter dökecek. Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, "Balkan şampiyonaları bizim için çok önemli. Sporumuzun geleceği bu yavrularımız bütün yıl boyunca ülkesini temsil etmeyi, milli heyecanı yaşamayı ve yaşatmayı yani Balkan Şampiyonasını bekliyor. Ben de sizin bu arzunuzu bildiğim için Balkan şampiyonasını ülkemize aldım. Her sene iki sporcunun katıldığı maça 6 sporcuyla katıldık. 'Balkan şampiyonası Türkiye'yi kabul etmiyor diyen yalancılara, Balkan şampiyonasını Türkiye'ye vermeyin' diyen çaresizlere en güzel cevabı verdik. Şimdi sıra sizde, siz de burada yapacağınız mücadeleyle, alacağınız altın madalyalarla, kazanacağınız kupalarla sizlerde üzerinize düşen görevi yapmış olacaksınız" dedi.

Türkiye'nin karatedeki başarısına dikkati çeken Uğuz, "Sporunuza sahip çıkın, sporunuzu bırakmayın. Her zaman söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz; hem okul hem spor bir arada ve başarıyla devam eder. 2011 doğumlu sporcularımızın lise giriş sınavlarını kaçırmaması için programı değiştirttik, her zaman destek olmaya devam edeceğiz ki sizler de geçtiğimiz günlerde 51 ülke arasında Avrupa şampiyonu olan abileriniz ve ablalarınız yani Büyükler Milli Takımımız gibi şampiyon olun, bizleri gururlandırmaya devam edin. Sizleri çok seviyorum, hepinize başarılar diliyorum. Sarı madalyaları bekliyorum" şeklinde konuştu.

Balkan Karate Federasyonu Başkanı Davor Cipek, "Şu ana kadar gördüğüm en kalabalık ve coşkulu Balkan şampiyonalarından biri burası. Burada olmaktan oldukça mutluyum. Tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dilerim" dedi.

Şampiyona pazar günü müsabakaların bitimi ile son bulacak. - İSTANBUL