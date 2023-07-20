Balkan Atletizm Şampiyonası Sırbistan'da düzenlenecek

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Balkan Atletizm Şampiyonası 22-23 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın Kraljevo kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye, organizasyonda 48 milli sporcuyla temsil edilecek.