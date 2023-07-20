Balkan Atletizm Şampiyonası Sırbistan'da düzenlenecek
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Balkan Atletizm Şampiyonası 22-23 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın Kraljevo kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye, organizasyonda 48 milli sporcuyla temsil edilecek.
Balkan Atletizm Şampiyonası, Sırbistan'da düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 22-23 Temmuz tarihlerinde Kraljevo kentinde yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi 48 milli sporcu temsil edecek.
Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılacak milli sporcuların isimleri şu şekilde:
Ersin Tekal, Alperen Acet, Anthony George Smith, Batuhan Altıntaş, Berke Akçam, Burcu Subatan, Buse Savaşkan, Can Özüpek, Caner Yağcı, Cansu Nimet Sayın, Demet Parlak, Dilek Koçak, Ecem Ece, Eda Tuğsuz, Erdem Tilki, Ertan Özkan, Esmanur Alkaç, Ezgi Öz, Fatih Alpaslan, Gamze Bulut Duvar, Gizem Akgöz, Halil Yılmazer, Kayhan Özer, Meryem Aygün, Mikdat Sevler, Muhammet Raşit Kalafat, Mustafa Kemal Ay, Necati Er, Oğuzhan Kaya, Osman Kul, Ömer Faruk Çanakçı, Ömer Şahin, Özkan Baltacı, Özlem Becerek, Ramazan Baştuğ, Ramil Guliyev, Salih Teksöz, Semra Karaslan, Simay Özçiftçi, Sümeyye Erol, Şilan Ayyıldız, Tuğba Danışmaz, Tuğba Güvenç, Turgay Bayram, Utku Göler, Yağız Canlı, Yasmani Copello, Yiğit Yeşilçiçek.