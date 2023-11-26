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Balkan Atletizm Federasyonları Birliği Kongresi İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Türkiye Atletizm Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Balkan Atletizm Federasyonları Birliği kongresinde, Balkan şampiyonalarının statülerinde güncellemeler yapılacak ve 2024 faaliyet takvimi üzerinde son düzenlemeler görüşülecek. Kongrenin ardından 'yılın sporcusu' seçilecek ve ödül töreni düzenlenecek.