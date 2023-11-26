Balkan Atletizm Federasyonları Birliği Kongresi İstanbul'da Gerçekleştirilecek
Türkiye Atletizm Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Balkan Atletizm Federasyonları Birliği kongresinde, Balkan şampiyonalarının statülerinde güncellemeler yapılacak ve 2024 faaliyet takvimi üzerinde son düzenlemeler görüşülecek. Kongrenin ardından 'yılın sporcusu' seçilecek ve ödül töreni düzenlenecek.
Balkan Atletizm Federasyonları Birliğinin (ABAF) kongresi, İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım'da Türkiye Atletizm Federasyonun ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda, Balkan şampiyonalarının statülerinde çeşitli güncellemeler yapılacak ve 2024 faaliyet takviminde son düzenlemeler görüşülecek.
Kongrenin ardından Balkan Atletizm Federasyonları Birliğince "yılın sporcusu" seçilecek ve ödül töreni düzenlenecek.