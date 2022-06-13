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Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

Karadağ'da yapılan Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 5 altın, 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Karadağ'da yapılan Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 5 altın, 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bar kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, en çok kürsüye çıkan ikinci ülke olurken, madalya sıralamasında da Hırvatistan ve Sırbistan'ın gerisinde üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda 5 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazanan milli takım, 15 takımın katıldığı şampiyonada puan sıralamasında 171 puanla Sırbistan'ın ardından Romanya ile ikinciliği paylaştı.

Madalya alan sporcular şu şekilde:

Altın madalya:

1500 metre: Batuhan Eser

3000 metre: Caner Can Tunçtan

2000 metre engelli: Furkan Mutlu

Gülle atma: Ali Peker

3000 metre: Hatice Kılıç

Gümüş madalya:

400 metre: Alişan Alphan

800 metre: Batuhan Eser

110 metre engelli: Yakup Efe Suratlı

Disk atma: Zeynep Öz

Bronz madalya:

2000 metre engelli: Ramazan Kundakçı

Yüksek atlama: Mehmet Eren Karayaz

1500 metre: Edibe Yağız

2000 metre engelli: Ceren Kılıç

Cirit atma: İrem Batu

4×100 kadın takımı: Defne Tuna, Mira Akan, Elif Ilgaz, Zeynep Kaya

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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