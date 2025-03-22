Balint Vecsei: Türkiye'ye karşı etkili olmalıyız

Macar futbolcu Balint Vecsei, Türkiye karşısında hem defansta hem de hücumda etkili ve odaklı olmaları gerektiklerini vurguladı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda rövanşında Macaristan yarın TSİ 20.00'de Puskas Arena'da A Milli Futbol Takımı ile mücadele edecek. Maç öncesi kendi tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan bulunan Macar futbolcu Balint Vecsei, "İstanbul'da oynadığımız maç analizini yaptık. Onunla ilgili gerekli konularda her sorunu aramızda tartıştık. Yarınki maçta üç önemli konu var, üç alanda gelişmemiz gerek. İlk olarak topu daha çok ayağımızda tutmamız gerekiyor. İkinci konu, İstanbul'da rakibimize çok fazla pozisyon verdik, Türk Milli Takımı'nın gol pozisyonlarını azaltmalıyız. Son olarak da hem defansta hem de hücumda daha etkili ve odaklı olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - BUDAPEŞTE