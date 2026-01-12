Haberler

Balıkesirspor gidenlere rağmen fren yapmadı

Balıkesirspor gidenlere rağmen fren yapmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mali sorunlar ve kayıplara rağmen Balıkesirspor, devre arası transfer dönemine rağmen 90+4'teki golle kazandığı maçla üçüncü sıraya yükseldi ve Play-Off mücadelesini sürdürüyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son 12 maçında yalnız 1 mağlubiyet alıp yaptığı müthiş çıkışla Play-Off hattına yerleşmesine rağmen devre arasında mali sorunları yüzünden önemli kayıplar veren Balıkesirspor sahada ise hız kesmedi. Devre arasında teknik direktör Cem Kavçak, takımın yıldızlarından Artun, Bora, Hasan ve Mehmet gibi isimleri kaybeden, Ali Sinan, Furkan, Celal ile Yasin'in de uzun süreli bahis cezası aldığı Bal-Kes krizlere rağmen durmadı.

İkinci yarının ilk maçında Söke 1970 SK'yı ağırlayan Balıkesirspor, maçtan 2 gün önce teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ı getirdi. Ayağının tozuyla sahaya çıkan Uysal yönetimindeki ilk sınavda rakibini evinde geriden gelip 90+4'üncü dakikada 21 yaşındaki altyapı patentli oyuncusu Sedat Yiğit'in golüyle 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip bayram sevinci yaşadı. Bal-Kes grupta 31 puanla üçüncü sırada yer aldı. Profesyonel transfer yasağı bulunan Balıkesirspor, bu maçtan önce Fransa'nın SSEP HombourgHaut takımından amatör lisanslı orta saha oyuncusu Muhammed Resul Yıldırım ve Bozova Belediyespor'dan kaleci Mehmet Emre Yar'a imza attırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri

Çok konuşulan öneri: İşe 1 saat geç gitmeli, 1 saat erken çıkmalılar
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti