Balıkesirspor gidenlere rağmen fren yapmadı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son 12 maçında yalnız 1 mağlubiyet alıp yaptığı müthiş çıkışla Play-Off hattına yerleşmesine rağmen devre arasında mali sorunları yüzünden önemli kayıplar veren Balıkesirspor sahada ise hız kesmedi. Devre arasında teknik direktör Cem Kavçak, takımın yıldızlarından Artun, Bora, Hasan ve Mehmet gibi isimleri kaybeden, Ali Sinan, Furkan, Celal ile Yasin'in de uzun süreli bahis cezası aldığı Bal-Kes krizlere rağmen durmadı.

İkinci yarının ilk maçında Söke 1970 SK'yı ağırlayan Balıkesirspor, maçtan 2 gün önce teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ı getirdi. Ayağının tozuyla sahaya çıkan Uysal yönetimindeki ilk sınavda rakibini evinde geriden gelip 90+4'üncü dakikada 21 yaşındaki altyapı patentli oyuncusu Sedat Yiğit'in golüyle 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip bayram sevinci yaşadı. Bal-Kes grupta 31 puanla üçüncü sırada yer aldı. Profesyonel transfer yasağı bulunan Balıkesirspor, bu maçtan önce Fransa'nın SSEP HombourgHaut takımından amatör lisanslı orta saha oyuncusu Muhammed Resul Yıldırım ve Bozova Belediyespor'dan kaleci Mehmet Emre Yar'a imza attırdı.