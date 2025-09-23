Haberler

Balıkesirspor Yönetiminden Hakem Kararlarına Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirspor, Karşıyaka'ya karşı 2-1 kaybedilen maçta hakem hatalarına itiraz etti. Yönetim, hakem kararlarının sporcuların emekleri ve lig saygınlığı açısından dikkate alınması gerektiğini belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarısını önde tamamladığı deplasmanda Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek galibiyet hasretini sürdüren Balıkesir spor'da yönetim hakem kararlarına isyan etti. Maçtaki hakem kararlarını sosyal medyada yayınlayarak tepki gösteren kırmızı-beyazlılar, "Müsabakada yaşanan ve sonucu doğrudan etkileyen hakem hatalarını üzülerek tespit etmiş bulunmaktayız. 1-0 önde bulunduğumuz esnada kalkan ofsayt bayrağı ve yenilen 2. gol öncesindeki pozisyonu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Balıkesirspor yönetim kurulu, sportif heyecan ve rekabetin önüne geçen bu tür kararların, ligimizin saygınlığı ve sporcularımızın emekleri adına dikkatle ele alınması gerektiğine inanmaktadır. Hakem hataları ile bir şehrin, 60 yıllık bir çınar olan bir kulübün kaderiyle oynandığı düşüncesiyle ilgili kurumlara sportif çerçevede itirazlarımızı ileterek hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı belirtir, MHK'yı göreve çağırdığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler görevden alındı

Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler için yolun sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Lütfen üstünüzü kapatın

Havalimanında ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Üstünü kapat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.