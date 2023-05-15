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Balıkesirspor veda turlarında

Balıkesirspor veda turlarında

Spor Haberleri

Transfer yasaklı kadrosuyla art arda ikinci kez küme düşerek TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki son iç saha maçında Zonguldak Kömürspor karşısında taraftarı önüne çıkacak.

Transfer yasaklı kadrosuyla art arda ikinci kez küme düşerek TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki son iç saha maçında Zonguldak Kömürspor karşısında taraftarı önüne çıkacak. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te oynanacak. Balıkesirspor bu maçın ardından cumartesi günü Vanspor'a konuk olarak lige resmen veda edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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