Balıkesirspor ve Çatalcaspor Berabere Kaldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, evinde Çatalcaspor ile 1-1 berabere kaldı. Berat Aydoğdu'nun golüyle öne geçen Balıkesirspor, Furkan Orak'ın golüne engel olamadı. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, 2'nci hafta mücadelesinde evinde Çatalcaspor ile 1-1 berabere kaldı. Balıkesirspor maçın 15'inci dakikasında Berat Aydoğdu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çatalcaspor, 32'nci dakikada Furkan Orak'ın golüyle durumu 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Balıkesirspor 1, Çatalcaspor 2 puana ulaştı.