Balıkesirspor Son 3 Maçta Üst Üste Galip Gelerek Play-Off'a Ortak Oldu
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk haftalarında galibiyet alamayan Balıkesirspor, son 3 maçını kazanarak puanını 11'e çıkardı ve Play-Off yarışı içinde yer aldı. Takım, son 3 maçta kalesinde gol görmeden 9 puan topladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona iddialı başlamasına rağmen ilk 4 hafta boyunca galibiyet alamayan Balıkesirspor son 3 maçını ise üst üste kazanmayı başardı. Teknik direktör Cem Kavçak yönetiminde Kütahyaspor önünde galibiyeti uzatmanın son dakikasında kaçırdıktan sonra toparlanan Bal-Kes, son 3 haftada kalesinde gol görmeyip 9 puan topladı. Son 3 maçta Afyonspor'u 4-0, Alanya 1221 FK'yı 2-0 yendikten sonra dün evinde Eskişehir Anadolu'yu da 2-0'la geçen Balıkesirspor puanını 11 yaparak Play-Off yarışına ortak oldu. Balıkesirspor yönetimi ilk haftalarda kötü gidişin ardından olağanüstü kongre kararı almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
