Balıkesirspor, Serdar Güncü ve Samet Seymen Sargın'ı transfer etti
Balıkesirspor, altyapısından yetişen Serdar Güncü ve Fenerbahçe U19 takımından kiralanan Samet Seymen Sargın'ı kadrosuna kattı.
BALIKESİR,
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor dış transferde iki oyuncuyla el sıkıştı. Kırmızı-beyazlılar, altyapısından yetişip son olarak 2'nci Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesir temsilcisi ayrıca Fenerbahçe U19 takımından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.