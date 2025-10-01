Balıkesirspor Olağanüstü Kongreye Gidiyor
Balıkesirspor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta galibiyetsiz sezon geçirirken, yönetim olağanüstü kongre tarihini duyurdu. İlk toplantı 13 Ekim'de, yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 20 Ekim'de yapılacak.
BALIKESİR,
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen henüz galibiyetle tanışamayan Balıkesirspor'da görevi bırakma kararı alan yönetim olağanüstü kongre tarihini belirledi. Balıkesirspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı, 13 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da Hasan Can Kültür Merkezi'nde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 20 Ekim Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecek.
