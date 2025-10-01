Haberler

Balıkesirspor Olağanüstü Kongreye Gidiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirspor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta galibiyetsiz sezon geçirirken, yönetim olağanüstü kongre tarihini duyurdu. İlk toplantı 13 Ekim'de, yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 20 Ekim'de yapılacak.

BALIKESİR,

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen henüz galibiyetle tanışamayan Balıkesirspor'da görevi bırakma kararı alan yönetim olağanüstü kongre tarihini belirledi. Balıkesirspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı, 13 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da Hasan Can Kültür Merkezi'nde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 20 Ekim Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
Neye uğradığını şaşırdı! Sakin sakin yayına hazırlanan TRT muhabirinin zor anları

Neye uğradığını şaşırdı! TRT muhabirinin zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.