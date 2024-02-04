Balıkesirspor, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, evinde Nevşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Balıkesirspor'un gollerini Bertuğ ve Göksu attı. Bu sonuçla Balıkesirspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışla alt sıralardan uzaklaşan Balıkesirspor evinde Nevşehir Belediyespor'u da 2-0 mağlup etti. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada kırmızı-beyazlıların gollerini 67'nci dakikada Bertuğ ve 79'uncu dakikada Göksu attı. Bu skorla grupta yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Balıkesirspor 20 puana ulaşırken, Nevşehir Belediyespor ise 16 puanda kaldı.