Balıkesirspor Kütahyaspor ile Berabere Kaldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, evinde Kütahyaspor ile 2-2 berabere kalarak 3 maçtır galibiyet alamadı. Balıkesirspor, 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle puan kaybetti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 3 maçını kazanamayan Balıkesirspor evinde Kütahyaspor'la 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar 17'nci dakikada Artun'un golüyle 1-0 öne geçerken, 19'uncu dakikada Serhat, Balıkesirspor'un ikinci golünü kaydetti: 2-0. İlk devreyi iki farklı üstünlükle tamamlayan Balıkesirspor, 88'inci dakikada Yiğit'in golüne engel olamadı, Kütahya temsilcisi umutlandı: 2-1. Maçın 90 artı 6'ncı dakikasında Yiğit bir kez daha sahneye çıktı ve tabelayı 2-2'ye getiren golü attı. Bu skorun ardından Balıkesirspor 2 puana, Kütahyaspor ise 7 puana yükseldi.

