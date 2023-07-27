Üye Girişi
Haberler

Balıkesirspor Genç Sağ Bekenin Transferini Gerçekleştirdi

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, altyapısından yetişen genç sağ bek Hüseyin Karabey'i 2 milyon 250 bin TL bonservis bedeliyle 2'nci Lig temsilcisi Alagöz Holding Iğdır FK'ya sattı. Kırmızı-beyazlı kulüpten 20 yaşındaki savunmacının transferiyle ilgili yapılan paylaşımda, 'Hüseyin Karabey'e kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz' mesajı paylaşıldı. 1'inci Lig tecrübesi de bulunan Hüseyin geçen sezon 2'nci Lig'de 30 maçta oynayıp, 3 gol attı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, altyapısından yetişen genç sağ bek Hüseyin Karabey'i 2 milyon 250 bin TL bonservis bedeliyle 2'nci Lig temsilcisi Alagöz Holding Iğdır FK'ya sattı. Kırmızı-beyazlı kulüpten 20 yaşındaki savunmacının transferiyle ilgili yapılan paylaşımda, "Hüseyin Karabey'e kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" mesajı paylaşıldı. 1'inci Lig tecrübesi de bulunan Hüseyin geçen sezon 2'nci Lig'de 30 maçta oynayıp, 3 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hüseyin Karabey Balıkesirspor Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title