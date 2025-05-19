Balıkesirspor Finale Yükseldi

Balıkesirspor Finale Yükseldi
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3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off 3'üncü Tur mücadelesinde Balıkesirspor, evinde Mazıdağı Fosfatspor ile berabere kalarak finale yükseldi. İlk maçı 1-0 kazanan Bal-Kes, rövanşta 1-1 berabere kalarak avantajını korudu. Finale yükselen Balıkesirspor, 24 Mayıs'ta Muş Spor ile karşılaşacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off 3'üncü Tur mücadelesinde Balıkesirspor evinde Mazıdağı Fosfatspor'la berabere kalarak rakibini eledi, 2'nci Lig yolunda adını finale yazdırdı. Eşleşmede ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Bal-Kes, Atatürk Stadı'nda taraftarı önündeki rövanşta hata yapmayıp finalist oldu. Mücadelede Balıkesirspor'un golünü 3'üncü dakikada Artun atarken, konuk ekibin golü 21'inci dakikada Kubilay'dan geldi. Bu sonuçla finale yükselen Balıkesirspor 24 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında 1'inci Grup'ta Karşıyaka'yı eleyen Muş Spor'la karşılaşacak. Futbol Federasyonu'nun ilan edeceği tarafsız sahada yapılacak finali kazanan taraf 2'nci Lig'e çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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