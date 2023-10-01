Balıkesirspor evinde berabere kaldı

TFF 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor, evinde 23 Elazığ FK ile golsüz berabere kaldı. İki takım da pozisyonları gole çeviremezken, Balıkesirspor puanını 5'e çıkardı ve Elazığ FK ise 2 puana yükseldi.

TFF 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor geçen hafta deplasmanda kazandığı Nevşehir Belediyespor maçıyla çıkışa geçerken, bu hafta evinde 23 Elazığ FK ile golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremezken. Balıkesirspor bu sonuçla puanını 5'e çıkardı. Balıkesir deplasmanından yenilmeden dönen Elazığ ekibi de 2 puana yükseldi.