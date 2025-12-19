Haberler

Balıkesirspor, Eskişehirspor'u Deplasmanda 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta Balıkesirspor, güçlü rakibi Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek üçüncü sıraya yükseldi. Teknik direktör Cem Kavçak, galibiyetin sadece puan değil, büyük bir karakter zaferi olduğunu vurguladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta güçlü rakibi Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek üçüncü sıraya tırmanan Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak takımıyla gururlu. 7 futbolcusunun bahis nedeniyle hak mahrumiyeti cezası aldığı dönemde altyapısından takviye alarak yarışta fren yapmayan kırmızı-beyazlılarda Cem Kavçak, "Eskişehirspor karşısında, sahasında 600 gündür yenilmeyen güçlü bir rakibe karşı alınan bu net galibiyet, sadece üç puan değil, aynı zamanda büyük bir karakter ve ruh zaferidir. Takımımız, sergilediği üstün futbol, mücadele azmi ve takım olma bilinciyle hepimizi gururlandırmıştır. Bu zorlu deplasmandan böylesine değerli bir galibiyetle dönen başta futbolcularım, teknik ekibim, başkanımız, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi bir kez daha içtenlikle kutluyorum. Göstermiş olduğumuz kararlılık ve kaliteli futbol, bize daha büyük başarıların müjdecisi oldu" dedi.

Balıkesir pazar günü Bornova 1877'yi ağırlayarak devreyi tamamlayacak.




