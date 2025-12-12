Balıkesirspor'un rakibi Denizli İdmanyurdu
3. Lig 4. Grup'ta Balıkesirspor, son haftalarda aldığı mağlubiyetin ardından evinde Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Balıkesir, kamuoyunun ilan ettiği hedeflerine ulaşmak için 3 puanı hedefliyor.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 1-0 yenilerek 8 haftalık namağlup serisi sona eren Balıkesirspor yarın evinde Denizli İdmanyurdu karşısında 3 puan arayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak 13'üncü hafta maçını Onur Can Dolğun yönetecek. Grupta 21 puanla 4'üncü sırada yer alan Balıkesir ekibi iç sahada 5'te 5 yapmaya çalışacak. Son 3 maçını kaybederek Play-Off hattındaki yerini kaybeden 20 puanlı Denizli temsilcisi ise yeniden ilk 5'e girmeyi hedefliyor. Ligde 19 puanla 8'inci basamakta yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor ise 13.00'teki randevuda 4'te 4 yapan 15 puanlı Alanya 1221 FSK'nin misafiri olacak.