Balıkesirspor'dan Transfer Atağı!

3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transferde 5 oyuncuyla el sıkışarak imza şov yaptı. Kırmızı-beyazlılar iç transferde geçen sezon 5 gol, 8 asistlik performans sergileyen sağ kanat Celal Emir Dede ile sözleşme yenilerken, Ergene Velimeşespor'dan 21 yaşındaki stoper Ahmet Buğra Güven ile 2 yıllık, Altay'dan 23 yaşındaki stoper Kuban Altunbudak, Bursa Nilüfer FK'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Velioğlu ve Bursaspor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Bora Yılmaz ile 1'er yıllık sözleşmeler imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor