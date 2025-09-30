Balıkesirspor'da Olağanüstü Genel Kurul Tarihi Açıklandı

Balıkesirspor'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

Balıkesirspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, olağanüstü genel kurul 13 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da Hasan Can Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılacak. Eğer ilk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantı 20 Ekim Pazartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. - BALIKESİR