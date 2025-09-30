Haberler

Balıkesirspor'da Olağanüstü Genel Kurul Tarihi Açıklandı
Güncelleme:
Balıkesirspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre olağanüstü genel kurul, 13 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli katılım sağlanamazsa ikinci toplantı 20 Ekim'de yapılacak.

Balıkesirspor'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

Balıkesirspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, olağanüstü genel kurul 13 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da Hasan Can Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılacak. Eğer ilk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantı 20 Ekim Pazartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
