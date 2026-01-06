Balıkesirspor'da Başkan Altınöz dert yandı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlamasına rağmen kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle Teknik Direktör Cem Kavçak ve önemli oyuncularını ara transfer döneminde kaybeden Balıkesirspor'da Başkan Volkan Altınöz basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüm olumsuzluklara rağmen sportif başarı elde ettiklerini vurgulayan Başkan Volkan Altınöz, yaşanan krizler, transfer süreci ve destek çağrılarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında şehir dinamiklerine seslendi. Volkan Altınöz, Balıkesirspor'un geleceğini heba etmemek adına birçok olumsuzluğa rağmen görev yaptıklarını belirterek şehrin dinamiklerinden destek istedi.

Balıkesirspor'dan ayrılan isimlerin kariyerlerini bahane ettiklerini, ikna çabalarının sonuçsuz kaldığını vurgulayan Altınöz, takıma dışarıdan profesyonel takviye yapmayacaklarını da belirtti. Transfer tahtasını açma güçlerinin bulunduğunu belirten Altınöz, ancak kulübü daha fazla borç altına sokmamak adına bu yönde ilerlemeyeceklerini söyleyerek amatör transfer yapacaklarını bildirdi. Bahis soruşturması nedeniyle 7 futbolcunun sahaya çıkamadığını hatırlatan Altınöz, "Altyapıdan aldığımız oyuncularla bu krizi atlattık. Göreve geldiğimden bu yana sadece bir mağlubiyet aldık" dedi.

VALİ USTAOĞLU'NDAN ZİYARET

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesirspor'u ziyaret etti. Ustaoğlu kulüp binasında Başkan Volkan Altınöz ve yönetimle bir araya geldi. Öte yandan Balıkesirspor'dan ayrılan Teknik Direktör Cem Kavçak, Çorluspor 1947'yle anlaşmaya vardı.