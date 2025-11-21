Haberler

Balıkesirspor'da Bahis Soruşturması Sonrası Teknik Direktör Kavçak'tan Açıklama

Güncelleme:
Balıkesirspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, bahis soruşturmasında ceza alan futbolcuların yokluğunda alternatif çözümler ve oyun planları geliştireceklerini belirtti ve taraftarlarından destek istedi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off yarışı veren Balıkesirspor'da bahis soruşturmasında yer alan 7 futbolcunun cezalarının açıklanması üzerine teknik direktör Cem Kavçak, eksik bölgeleri tamamlamak için çözüm üreteceklerini dile getirdi. Teknik heyetle yapılan analizler sonrası gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren 47 yaşındaki teknik adam, "Bu süreçte, farklı pozisyonlardaki oyuncularımız daha fazla sorumluluk alarak arkadaşlarının yerine görev alacaklar. Alternatif çözümler ve oyun planları geliştirerek bu süreci olumlu bir şekilde atlatacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Kavçak, "Takımımızın zorluklar karşısında gösterdiği karakter ve mücadele gücünün devamıyla, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan da yaşanan bu süreçte bizi yalnız bırakmamalarını ve desteklerini sürdürmelerini istiyoruz" mesajı verdi.

Kırmızı-beyazlı ekipte Furkan Yardım 12 ay, Ali Sinan Gayla 6 ay, Celal Emir Dede ve Yasin Yiğit Berber 3'er ay, Ahmet Gülay, Kuban Altunbudak ve Tayfun Kırca ise 45'er gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Kulüp Tahkim Kurulu'na itiraz yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
