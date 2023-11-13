Balıkesirspor, Çankayaspor'u yenerek düşme hattından çıktı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon iki kez teknik direktör değiştiren Balıkesirspor, Çankayaspor'u Oktay'ın 89'uncu dakikadaki golüyle 2-1 yenip 7 maç sonra kazanırken düşme hattından da çıktı. Üst üste 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den düşmenin üzüntüsünü yaşadıktan sonra 3'üncü Lig'de de hızla amatör kümeye doğru ilerleyen Bal-Kes, üzerindeki kazanamama stresini üzerinden attı. Kritik galibiyetle kendine gelen kırmızı-beyazlı ekip grubunda puanını 10'a çıkartarak dokuzuncu sıraya tırmandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor