Balıkesirspor, Çankayaspor'u mağlup ederek düşme hattından çıktı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, evinde ağırladığı Çankayaspor'u 2-1 mağlup ederek 7 maç sonra galip gelmeyi başarırken, haftalar sonra ilk kez düşme hattından da çıktı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, evinde ağırladığı Çankayaspor'u 2-1 mağlup ederek 7 maç sonra galip gelmeyi başarırken, haftalar sonra ilk kez düşme hattından da çıktı.

Geçen hafta teknik direktör Mehmet Demirtaş'ın da istifa ettiği kırmızı-beyazlı ekip, Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 18'inci dakikada Sedat Yiğit'in penaltı golüyle öne geçti. Konuk ekip 45'inci dakikada yine penatıdan Metin ile skoru eşitledi. Balıkesirspor'da 89'uncu dakikada Oktay attığı golle takımını kritik galibiyete taşıdı. Grupta 10 puana ulaşan Balıkesirspor, düşme hattıdan çıkıp 9'uncu basamağa tırmandı.