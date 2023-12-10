Balıkesirspor Bergama Sportif ile berabere kaldı
Balıkesirspor evinde Bergama Sportif ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Doğanay Avcı ve Hakan Akgül atarken, konuk takımın golleri Burak Göksel ve Erhan Şentürk'ten geldi.
BALIKESİR,
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 14'üncü hafta mücadelesinde Balıkesirspor evinde Bergama Sportif'le 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 20'nci dakikada Doğanay Avcı, 51'inci dakikada Hakan Akgül atarken, konuk takımın golleri 40'ıncı dakikada Burak Göksel, 64'üncü dakikada Erhan Şentürk'ten geldi.
Bu sonuçla Balıkesirspor 13, Bergama ekibi 14 puana ulaştı.