Haberler ›› Spor ›› Balıkesirspor Bergama Sportif ile berabere kaldı

Balıkesirspor Bergama Sportif ile berabere kaldı

10 Aralık 2023 16:08 Son Güncelleme: 16:10 Abone Ol

Balıkesirspor evinde Bergama Sportif ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Doğanay Avcı ve Hakan Akgül atarken, konuk takımın golleri Burak Göksel ve Erhan Şentürk'ten geldi.