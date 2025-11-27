Haberler

Balıkesirspor Başkanı Volkan Altınöz Anjiyo Oldu

Balıkesirspor Başkanı Volkan Altınöz Anjiyo Oldu
Güncelleme:
3. Lig 4. Grup takımlarından Balıkesirspor'un başkanı Volkan Altınöz, ani kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği bildirildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Balıkesirspor'da başkan Volkan Altınöz'ün ani gelişen kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğu açıklandı. Altınöz'ün anjiyo sonrası sağlık durumunun iyi olduğu, evinde istirahat ettiği belirtildi. Kulübün açıklamasında, "Başkanımız Sayın Volkan Altınöz, bugün yaşadığı rahatsızlığın ardından anjiyo oldu. Sağlık durumu iyi olan ve şuan evinde istirahat eden başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. Volkan Altınöz, kırmızı-beyazlı kulüpte geçen ay 20 Ekim'de yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilmişti.

