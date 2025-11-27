Balıkesirspor Başkanı Volkan Altınöz Anjiyo Oldu

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Balıkesirspor'da başkan Volkan Altınöz'ün ani gelişen kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğu açıklandı. Altınöz'ün anjiyo sonrası sağlık durumunun iyi olduğu, evinde istirahat ettiği belirtildi. Kulübün açıklamasında, "Başkanımız Sayın Volkan Altınöz, bugün yaşadığı rahatsızlığın ardından anjiyo oldu. Sağlık durumu iyi olan ve şuan evinde istirahat eden başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. Volkan Altınöz, kırmızı-beyazlı kulüpte geçen ay 20 Ekim'de yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor