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Balıkesirspor, Asım Hamzaçebi'yi kadrosunda tuttu

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TFF 3'üncü Lig takımlarından Balıkesirspor, geçen sezon kiralık olarak formasını terleten Asım Hamzaçebi'yle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor, geçen sezon kiralık olarak formasını terleten Asım Hamzaçebi'yi kadrosunda tuttu.

Kırmızı-beyazlılar 25 yaşındaki saha oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'dan kiralanan Asım, geçen sene Balıkesirspor'da 23 resmi maça çıkıp bin 774 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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