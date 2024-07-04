Balıkesirspor, Asım Hamzaçebi'yi kadrosunda tuttu
TFF 3'üncü Lig takımlarından Balıkesirspor, geçen sezon kiralık olarak formasını terleten Asım Hamzaçebi'yle 1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor, geçen sezon kiralık olarak formasını terleten Asım Hamzaçebi'yi kadrosunda tuttu.
Kırmızı-beyazlılar 25 yaşındaki saha oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'dan kiralanan Asım, geçen sene Balıkesirspor'da 23 resmi maça çıkıp bin 774 dakika süre aldı.