Balıkesirspor, Anıl'ı kaptırdı TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Balıkesirspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir, kırmızı-beyazlılarla yollarını ayırdı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Balıkesirspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir, kırmızı-beyazlılarla yollarını ayırdı. Son 3 sezonunu Balıkesirspor'da geçiren 34 yaşındaki futbolcu 3'üncü Lig temsilcisi 52 Orduspor'la anlaşma sağladı. Türkiye'de birçok kulüpte forma giyip Ankaraspor, Orduspor ve Akhisarspor'la Süper Lig deneyimi yaşayan Anıl, Balıkesirspor'da geçen sezon 1'inci Lig'de 24 maça çıktı. Toplam 1351 dakika süre alan Anıl 5 kez fileleri sarsıp 3 defa da asist yaptı. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Anıl Taşdemir Balıkesirspor Türkiye Spor Haberler

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